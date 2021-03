La dittatura delle armi, Red 2 o The final destination? La tv del 22 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 22 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Màkari”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio dal titolo “È solo un gioco”: è morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. Saverio obbedisce al genitore, ma è sempre più nervoso, perché se è vero che non ricorda il cugino, è ancora più vero che non vuole ricordare, ricorrendo alla sua solita strategia: rimuovere i sentimenti e il dolore senza affrontarli; strategia messa in atto dalla morte della madre. A poco a poco, però, Saverio si rende conto che la morte di Franco non è stata un incidente, ma un omicidio. E, allora, cercando la verità su quel singolare delitto, comincerà anche ad affrontare la verità dei propri ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 22su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Màkari”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio dal titolo “È solo un gioco”: è morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. Saverio obbedisce al genitore, ma è sempre più nervoso, perché se è vero che non ricorda il cugino, è ancora più vero che non vuole ricordare, ricorrendo alla sua solita strategia: rimuovere i sentimenti e il dolore senza affrontarli; strategia messa in atto dalla morte della madre. A poco a poco, però, Saverio si rende conto che la morte di Franco non è stata un incidente, ma un omicidio. E, allora, cercando la verità su quel singolare delitto, comincerà anche ad affrontare la verità dei propri ...

Advertising

SkyTG24 : È stato un sabato di #manifestazioni contro la 'dittatura' delle restrizioni sanitarie in Europa. Le immagini ??… - zanarluke : RT @Presa_Diretta: Dietro al commercio di armi, ci sono alleanze politiche e interessi economici egiziani da difendere. Interessi che finis… - Rodica17957578 : RT @Presa_Diretta: Dietro al commercio di armi, ci sono alleanze politiche e interessi economici egiziani da difendere. Interessi che finis… - StefaniaVaselli : RT @HANIA243474887: Altra tegola su AstraZeneca in Gran Bretagna. Per giorni dopo il vaccino ci si contagia di più. Questo a ulteriore conf… - StefaniaFalone : RT @Presa_Diretta: Dietro al commercio di armi, ci sono alleanze politiche e interessi economici egiziani da difendere. Interessi che finis… -

Ultime Notizie dalla rete : dittatura delle L'America che odia se stessa, in difficoltà con la Cina ... il disastro delle elezioni presidenziali che metà elettorato ritiene ancora rubate dall'attuale presidente. Sono tutti segni di debolezza agli occhi di una dittatura. E non sono solo 'affrontare ...

Il pensiero geniale di Lina Bo Bardi, signora dell'architettura Nel 1985 un golpe rovescia la dittatura militare e Lina ritorna a San Paolo: per l'architetta si ... Progetta infatti la sede del SESC Pompeia , un ente non profit nato con lo scopo di garantire delle ...

La dittatura delle armi, Red 2 o The final destination? La tv del 22 marzo BergamoNews Operai addio: Il neocapitalismo commercializza perfino chi gli si rivolta contro Un murales sul nuovo capitalismo e il lavoro. Ho preso Byron, il famoso poeta, Luigi Adrianapoli, il fedele Monsignore del Cardinale Siri e Mario Tronti, il filosofo marxista. Li ...

Lockdown...una truffa durata fin troppo? Vedo in tutta europa e negli stati uniti sempre più persone fregarsene di restrizioni e varie imposizioni, negli usa texas e altri stati le hanno proprio rimosse da diversi giorni e senza nessuna part ...

... il disastroelezioni presidenziali che metà elettorato ritiene ancora rubate dall'attuale presidente. Sono tutti segni di debolezza agli occhi di una. E non sono solo 'affrontare ...Nel 1985 un golpe rovescia lamilitare e Lina ritorna a San Paolo: per l'architetta si ... Progetta infatti la sede del SESC Pompeia , un ente non profit nato con lo scopo di garantire...Un murales sul nuovo capitalismo e il lavoro. Ho preso Byron, il famoso poeta, Luigi Adrianapoli, il fedele Monsignore del Cardinale Siri e Mario Tronti, il filosofo marxista. Li ...Vedo in tutta europa e negli stati uniti sempre più persone fregarsene di restrizioni e varie imposizioni, negli usa texas e altri stati le hanno proprio rimosse da diversi giorni e senza nessuna part ...