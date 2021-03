La dissidenza saudita | nessuna normalizzazione senza Palestina

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 22 marzo 2021) Un ex consigliere del governo, quindi lasi è schierata a favore della. L’ex consigliere ha dichiarato: “le operazioni per lacon Israele saranno possibili solo dopo che i palestinesi avranno stabilito uno stato totalmente indipendente“. Laè diffidenza? Nawaf Obaid, ex consigliere del covernoha espresso