La Cina sanziona la Ue per misure contro violazioni nello Xinjang. Sassoli: “Inaccettabile, ci saranno conseguenze” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ultimo scontro tra Cina e Occidente – dunque Unione europea e Stati Uniti, ma anche Canada e Gran Bretagna – si consuma sui diritti umani violati degli uiguri nella provincia dello Xinjiang, dove non sono neanche ammessi osservatori internazionali. Bruxelles ha deciso di sanzionare quattro dirigenti della Repubblica Popolare Cinese (Zhu Hailun, Wang Junzheng, Wang Mingshan e Chen Mingguo), coinvolti nelle detenzioni di massa della minoranza musulmana, nel quadro del nuovo regime Ue per le violazioni dei diritti umani. Le sanzioni prevedono il congelamento di beni detenuti nell’Ue e il divieto di viaggiare nell’Unione. Ma alla decisione di Bruxelles arriva la controrisposta di Pechino, che “si oppone e condanna con forza le sanzioni unilaterali decise oggi dall’Ue a carico di persone ed entità cinesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ultimo strae Occidente – dunque Unione europea e Stati Uniti, ma anche Canada e Gran Bretagna – si consuma sui diritti umani violati degli uiguri nella provincia dello Xinjiang, dove non sono neanche ammessi osservatori internazionali. Bruxelles ha deciso dire quattro dirigenti della Repubblica Popolare Cinese (Zhu Hailun, Wang Junzheng, Wang Mingshan e Chen Mingguo), coinvolti nelle detenzioni di massa della minoranza musulmana, nel quadro del nuovo regime Ue per ledei diritti umani. Le sanzioni prevedono il congelamento di beni detenuti nell’Ue e il divieto di viaggiare nell’Unione. Ma alla decisione di Bruxelles arriva larisposta di Pechino, che “si oppone e condanna con forza le sanzioni unilaterali decise oggi dall’Ue a carico di persone ed entità cinesi ...

BonaMassimo : RT @formichenews: Xinjiang, l’Ue aspetta Blinken e sanziona Pechino. Che non sta a guardare… Nel mirino quattro funzionari per la repressi… - marcodimaio : Bene che #UE abbia preso posizione e sanzionato alcuni funzionari cinesi per violazione dei diritti umani in in… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Xinjiang, l’Ue aspetta Blinken e sanziona Pechino. Che non sta a guardare… Nel mirino quattro funzionari per la repressi… - formichenews : Xinjiang, l’Ue aspetta Blinken e sanziona Pechino. Che non sta a guardare… Nel mirino quattro funzionari per la re… - gigioLuc : RT @RaiNews: Sassoli: 'Sanzioni inaccettabili, ci saranno conseguenze' #sanzioni #Cina #Sassoli -