“La cattiva strada”: quando il romanzo nero diventa racconto collettivo di amori, crimini e sfigati (Di lunedì 22 marzo 2021) “A chi diceva è stato un bene, raccomandò non vi conviene, venir con me dovunque vada, ma c’è amore un po’ per tutti, e tutti quanti hanno un amore sulla cattiva strada, sulla cattiva strada…”. C’è sempre un amore da incrociare, su una strada sbagliata che diventa cattiva quando ormai è troppo tardi per tornare indietro, ce lo insegnano quei versi di Fabrizio De André che forse – ma non lo sapremo mai, visto che abbiamo a che fare con giallisti e romanzieri noir – ha ispirato il titolo della raccolta di racconti “La cattiva strada” (pp.238, Filigrana, AAVV, 2021), opera collettiva pervasa da amara ironia, da gennaio nelle librerie, le peggiori, ovviamente. L’editoria sperimentale che cerca talenti anche sul web Siamo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) “A chi diceva è stato un bene, raccomandò non vi conviene, venir con me dovunque vada, ma c’è amore un po’ per tutti, e tutti quanti hanno un amore sulla, sulla…”. C’è sempre un amore da incrociare, su unasbagliata cheormai è troppo tardi per tornare indietro, ce lo insegnano quei versi di Fabrizio De André che forse – ma non lo sapremo mai, visto che abbiamo a che fare con giallisti e romanzieri noir – ha ispirato il titolo della raccolta di racconti “La” (pp.238, Filigrana, AAVV, 2021), opera collettiva pervasa da amara ironia, da gennaio nelle librerie, le peggiori, ovviamente. L’editoria sperimentale che cerca talenti anche sul web Siamo ...

Advertising

SecolodItalia1 : “La cattiva strada”, quando il romanzo nero diventa racconto collettivo di amori, crimini e sfigati… - Utilio7 : @stanzaselvaggia @serebellardinel Invitare Gino Strada a darci una mano non sarebbe proprio una cattiva idea - heysonostronza : ho bisogno di qualcuno che mi porti sulla cattiva strada - lpernova : porto le mie amiche sulla cattiva strada, le faccio diventare tutte sottone come me... - PVULXWESLEY : @CVNDICEXCTRESS Zach è un tesoro, lo porti sulla cattiva strada. -