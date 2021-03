La campionessa di surf Katherine Diaz muore colpita da un fulmine a 22 anni

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ha perso la vita a soli 22dopo essere statada undurante un temporale al termine del proprio allenamento. È quanto accaduto allaistaa El Salvador, sulla spiaggia di El Tunco, a La Libertad, nel sud-ovest del Paese. Sorella del presidente della Federazione salvadoregna di, Joséaveva iniziato la sua carriera ancora bambina. Lo scorso novembre aveva trionfato nel corso del NationalCircuit e attualmente era impegnata negli allenamenti per le prossime gare internazionali. “Siamo molto rattristati da questa tragedia”, ha detto via Twitter il presidente del National Sports Institute di El Salvador, Yamil Bukele. Messaggio di cordoglio anche da parte di ...

Messaggio di cordoglio anche da parte di Morena Valdez, ministra del Turismo: 'Sarai per sempre presente nella storia deldi El Salvador. Le tue onde di ricorderanno sempre in questo paradiso. ...Lei è ladiKathy Diaz, promessa delmondiale colpita da un fulmine mentre si allenava su una delle sue spiagge preferite, El Trunco. L'annuncio ufficiale è giunto dalla ...Ha perso la vita a soli 22 anni dopo essere stata colpita da un fulmine durante un temporale al termine del proprio allenamento. È quanto accaduto alla surfista Katherine Diaz a El Salvador, sulla spi ...Per la campionessa non c’è stato nulla da fare ... A dare conferma della sua tragica morte, è stata proprio la Salvadoran Surf Federetion, federazione nazionale di surf, di cui Kathy faceva parte. Sul ...