La bomba Tsinghua minaccia la tecnologia cinese

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sulla Cina si abbatte la mina, colosso asiatico nella produzione di chip e semiconduttori. La scoietà, simbolo in tutto il mondo della, è a un passo dal fallimento, dopo il mancato pagamento di un bond, emesso lo scorso autunno, del valore di 200 milioni di dollari (1,3 miliardi di yuan). Soldi con cui la società tecnologica nata da una costola dell’omonima università di Pechino, a finanziare il suo enorme debito (31,2 miliardi di dollari), raccogliendo la liquidità direttamente dal mercato. Ma al momento della scadenza, il gigantenon sarebbe riuscito a onorare il debito con i creditori, aprendo la strada al default. Anche perché, non è il primo capitombolo per il colosso dei chip, che ad oggi ha inanellato ben sette flop su altrettanti bond ancora non onorati, per un valore ...