La barba al palo – La vecchia signora si è ringiovanita troppo (Di lunedì 22 marzo 2021) Per la rubrica “La barba al palo”, il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, commenta il momento negativo della Juventus, fuori dalla Champions e dalla corsa per lo Scudetto. gm/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) Per la rubrica “Laal”, il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, commenta il momento negativo della Juventus, fuori dalla Champions e dalla corsa per lo Scudetto. gm/mrv/red su Il Corriere della Città.

