La Asl “assolve” Andrea Scanzi vaccinato come caregiver ma la procura apre un fascicolo (Di lunedì 22 marzo 2021) La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza alcun reato ipotizzato, sulla vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi che ieri ha raccontato sui social di aver ricevuto il vaccino AstraZeneca come ‘riservista’ e in qualità di caregiver familiare dei suoi genitori. Da quanto emerso i carabinieri hanno consegnato alla procura un’informativa dei carabinieri della pg. Gli accertamenti sono finalizzati a verificare che nelle procedure seguite non si configuri qualche reato. Ma intanto sia la Asl che Avis Toscana “assolvono” il giornalista del Fatto Quotidiano. Intanto Adelmo Agnolucci, aretino doc e presidente dell’Avis Toscana, parlando con l’AdnKronos ha detto che il comportamento di Scanzi vaccinato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Ladi Arezzo ha aperto unconoscitivo, senza alcun reato ipotizzato, sulla vaccinazione del giornalistache ieri ha raccontato sui social di aver ricevuto il vaccino AstraZeneca‘riservista’ e in qualità difamiliare dei suoi genitori. Da quanto emerso i carabinieri hanno consegnato allaun’informativa dei carabinieri della pg. Gli accertamenti sono finalizzati a verificare che nelle procedure seguite non si configuri qualche reato. Ma intanto sia la Asl che Avis Toscana “assolvono” il giornalista del Fatto Quotidiano. Intanto Adelmo Agnolucci, aretino doc e presidente dell’Avis Toscana, parlando con l’AdnKronos ha detto che il comportamento di...

Advertising

NovecentoV : RT @LaNotiziaTweet: La Asl “assolve' Andrea #Scanzi vaccinato come caregiver ma la procura apre un fascicolo #AndreaScanzi - Giuggio72684862 : RT @LaNotiziaTweet: La Asl “assolve' Andrea #Scanzi vaccinato come caregiver ma la procura apre un fascicolo #AndreaScanzi - fcolarieti : La Asl “assolve” Andrea Scanzi vaccinato come caregiver ma la procura apre un fascicolo - LaNotiziaTweet : La Asl “assolve' Andrea #Scanzi vaccinato come caregiver ma la procura apre un fascicolo #AndreaScanzi - Paoletto003 : RT @BimbiMeb: @youngezio23 @AndreaScanzi Pensa che dato che l’ASL lo assolve allora è tutto a posto ?????? -