Keanu Reeves star di BRZRKR | Netflix annuncia un film e una serie animata

Advertising

3cinematographe : #BRZRKR: #KeanuReeves protagonista di film e anime sul suo fumetto! - YolBlog : #BRZRKR - in arrivo su #Netflix l'anime creato da #KeanuReeves e dallo scrittore Matt Kindt e illustrato dal famoso… - RedCapes_it : Netflix sta sviluppando un film live-action e una serie animata tratta dal fumetto BRZRKR di Keanu Reeves… - MARCO1356662232 : KEANU REEVES.. CON I SUOI 1 MILIONE D'EURO.. IN POSESSO DA WARNER BROSS.. PUO' ORA FARE IMPRESA CON SUOI FIRMATARI.… - serz31 : Keanu Reeves conosce i segreti nascosti in Matrix? Le sue ultime sorprendenti rivelazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Keanu Reeves

Io Donna

Deadline riporta che Netflix si è assicurata i diritti di BRZRKR , la serie a fumetti targata Boom! Studios , per realizzarne un adattamento che vedrà protagonista l'attore, che sarà coinvolto anche come produttore, e sarà anticipato da una serie anime. BRZRKR , basato su una idea originale dello stesso attore, è co - scritto dae Matt Kindt del New ...è stato paparazzato di recente mentre era intento a fare shopping in un negozio di fumetti. Sulla carta una circostanza non particolarmente eccezionale, non c'è dubbio, se non fosse che l'...Sarà Keanu Reeves il protagonista di BRZRKR, il nuovo film Netflix tratto proprio dall'opera a fumetti scritta dalla star di Matrix ...Keanu Reeves sarà il protagonista di un film e di una serie animata tratta da BRZRKR, il fumetto di cui è creatore, progetti prodotti da Netflix. Keanu Reeves sarà il protagonista degli adattamenti de ...