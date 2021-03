Katherine Heigl dopo l’operazione al collo: ‘bene, ora sono bionica!’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Con una serie di foto postate su Instagram, Katherine Heigl si è mostrata dopo aver subito un delicato intervento per ridurre delle ernie Katherine Heigl, l’attrice di Grey’s Anatomy e Firefly Lane, ha postato sul suo profilo Instagram una galleria di foto in cui si mostra con un collare dopo aver subito un intervento chirurgico e un vistoso cerotto al collo, che nasconde i segni dell’operazione. In pratica, l’attrice è stata costretta all’operazione per la riduzione di un’ernia discale. l’operazione, inoltre, si è completata con l’inserimento di due dischi in titanio. L’attrice esordisce con ironia, scrivendo ‘bene… ora sono bionica!’ e poi informa i suoi fan sui ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Con una serie di foto postate su Instagram,si è mostrataaver subito un delicato intervento per ridurre delle ernie, l’attrice di Grey’s Anatomy e Firefly Lane, ha postato sul suo profilo Instagram una galleria di foto in cui si mostra con un collareaver subito un intervento chirurgico e un vistoso cerotto al, che nasconde i segni del. In pratica, l’attrice è stata costretta alper la riduzione di un’ernia discale., inoltre, si è completata con l’inserimento di due dischi in titanio. L’attrice esordisce con ironia, scrivendo… orae poi informa i suoi fan sui ...

