Karina Cascella, il bikini è da perdere il fiato. I fan: “Sei una dea spettacolare” (Di lunedì 22 marzo 2021) Karina Cascella ha postato una foto su Instagram che ha evidenziato le sue qualità fisiche che hanno scatenato la passione dei follower La showgirl Karina CascellaUna foto della showgirl di origini napoletane ha scatenato la passione dei follower. Il bikini strettissimo che ha mostrato la 41enne di Aversa ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione, con le sue curve in bella vista che non sono passate inosservate. Non è la prima volta che accade che i post che la bionda opinionista riescono a catturare l’interesse generale, con i like e commenti che non si contano sotto le sue foto e video che fanno stropicciare gli occhi dei suoi fan. Che soprattutto su Instagram sono tantissimi. Ad oggi infatti si possono contare ben 1,1 milioni di fan che non si perdono nemmeno una delle sue pubblicazioni. Ma ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 marzo 2021)ha postato una foto su Instagram che ha evidenziato le sue qualità fisiche che hanno scatenato la passione dei follower La showgirlUna foto della showgirl di origini napoletane ha scatenato la passione dei follower. Ilstrettissimo che ha mostrato la 41enne di Aversa ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione, con le sue curve in bella vista che non sono passate inosservate. Non è la prima volta che accade che i post che la bionda opinionista riescono a catturare l’interesse generale, con i like e commenti che non si contano sotto le sue foto e video che fanno stropicciare gli occhi dei suoi fan. Che soprattutto su Instagram sono tantissimi. Ad oggi infatti si possono contare ben 1,1 milioni di fan che non si perdono nemmeno una delle sue pubblicazioni. Ma ...

