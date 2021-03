Juventus | traballa la panchina di Pirlo | precipitano le quote del suo esonero

(Di lunedì 22 marzo 2021) Andreaè in bilico in seguito alla sconfitta patita dallacontro il Benevento. Sono d’accordo anche i bookmakers, tra cui Stanleybet.it: ladell’ex centrocampista sarebbe tutt’altro che stabile. L’entro fine stagione è offerto a 3.50. Una quota che è crollata rispetto alla scorsa settimana, quando ancora si assestava a 7.50 in seguito al ko con il Porto. La volontà di Agnelli è proseguire con, ma molto dipenderà dalle prossime partite. Se dovessero arrivare altri risultati negativi, la posizione dell’ex centrocampista potrebbe complicarsi. Ma anche a due mesi dalla fine del campionato,non può dormire sonni tranquilli. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Juventus Traballa la panchina di Andrea #Pirlo: i bookmakers fanno precipitare le quote del suo esonero -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus traballa

TUTTO mercato WEB

Notizie Calcio - La clamorosa sconfitta contro il Benevento apre una frattura in casa. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, sta andando in scena in questi minuti un vertice ......A proposito del congedo dalla: 'Una decisione naturale del presidente'. Tiene a precisare che i rapporti sono rimasti eccellenti, poi, aggiunge: 'Mai dire mai'. Se Pirlo, è chiaro ...Andrea Pirlo è in bilico in seguito alla sconfitta patita dalla Juventus contro il Benevento. Sono d’accordo anche i bookmakers, tra cui Stanleybet.it: la panchina dell’ex centrocampista sarebbe tutt’ ...La panchina di Andrea Pirlo traballa. La Juventus deve tornare a vincere, adesso non si può più sbagliare in campionato.