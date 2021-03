Juventus, senti Condò: «Pirlo non urla, non ha la dialettica necessaria» (Di martedì 23 marzo 2021) Paolo Condò boccia Pirlo dopo il duro ko contro il Benevento. Le parole del giornalista sul tecnico bianconero Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha bocciato Pirlo e la sua dialettica. Le sue parole. «È evidente che c’è un deficit di leadership e di carisma da parte dell’allenatore nella Juventus. Pirlo ha tutte le nozioni ma non sono sicuro che abbia la dialettica necessaria, perché un allenatore urla e l’ha anche ricordato Allegri ieri. Pirlo non lo fa. La Juve ha avuto questa necessità nel corso dell’anno, lui si deve fare violenza per diventare un urlatore e non sono sicuro che lo farà fino in fondo. Contro il Porto la Juve sembrava una nave in tempesta, i giocatori si ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Paolobocciadopo il duro ko contro il Benevento. Le parole del giornalista sul tecnico bianconero Ai microfoni di Sky Sport, Paoloha bocciatoe la sua. Le sue parole. «È evidente che c’è un deficit di leadership e di carisma da parte dell’allenatore nellaha tutte le nozioni ma non sono sicuro che abbia la, perché un allenatoree l’ha anche ricordato Allegri ieri.non lo fa. La Juve ha avuto questa necessità nel corso dell’anno, lui si deve fare violenza per diventare untore e non sono sicuro che lo farà fino in fondo. Contro il Porto la Juve sembrava una nave in tempesta, i giocatori si ...

Advertising

zazoomblog : Juventus senti Condò: «Pirlo non urla non ha la dialettica necessaria» - #Juventus #senti #Condò: #«Pirlo - elkunaguero10 : RT @10clarenc3: @enzomarangio @KarlOne71 Ciao @PauDybala_JR ti ricordo che non sei fuori per un problema riscontrabile ma solo perché “sent… - 10clarenc3 : @enzomarangio @KarlOne71 Ciao @PauDybala_JR ti ricordo che non sei fuori per un problema riscontrabile ma solo perc… - Mediagol : #Juventus, senti Zenga: 'La mia su Pirlo, anche Mourinho ha commesso errori. Scudetto? Dipende dall'#Inter'… - valentinoarcur1 : @MaryDiDio2 Quando senti parlare, Intertristi, miladristi, napoletani e compagnia, ricordagli che, prima di parlare… -