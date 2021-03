Juventus, quel che è successo nello spogliatoio agita Pirlo e Paratici (Di lunedì 22 marzo 2021) La Juventus si interroga dopo la sconfitta contro il Benevento: duro confronto nello spogliatoio, Pirlo e Paratici ora inquieti Tutti in discussione, nessuno escluso. La sconfitta con il Benevento rappresenta un brusco risveglio per la Juventus. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, i bianconeri avevano puntato tutte le fiches sulla rincorsa scudetto. Sogno terminato perché la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 marzo 2021) Lasi interroga dopo la sconfitta contro il Benevento: duro confrontoora inquieti Tutti in discussione, nessuno escluso. La sconfitta con il Benevento rappresenta un brusco risveglio per la. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, i bianconeri avevano puntato tutte le fiches sulla rincorsa scudetto. Sogno terminato perché la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

