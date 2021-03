Juventus, Pirlo a rischio dopo il Benevento? La posizione di Paratici e Agnelli (Di lunedì 22 marzo 2021) Pirlo a rischio dopo Juve Benevento? La posizione del club sull’allenatore dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium «Abbiamo una programmazione, non è una partita che sposta le nostre idee. Andiamo avanti per la nostra strada, sia per i giocatori che per l’allenatore. La linea continua, siamo molti contenti di quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto e continueremo su questa strada». Queste le parole di Fabio Paratici dopo Juve Benevento, che hanno confermato il desiderio del club di ripartire da Andrea Pirlo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, al momento l’allenatore non rischierebbe il posto sulla panchina bianconera. Tuttosport, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021)Juve? Ladel club sull’allenatorela sconfitta dell’Allianz Stadium «Abbiamo una programmazione, non è una partita che sposta le nostre idee. Andiamo avanti per la nostra strada, sia per i giocatori che per l’allenatore. La linea continua, siamo molti contenti di quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto e continueremo su questa strada». Queste le parole di FabioJuve, che hanno confermato il desiderio del club di ripartire da Andrea. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, al momento l’allenatore non rischierebbe il posto sulla panchina bianconera. Tuttosport, ...

