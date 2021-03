Juventus | obiettivo ringiovanire la rosa | nel mirino un attaccante “low cost”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Per lasi potrebbe preparare un fase di volta alabianconera, nelc’è un talento classe 2004. Lavive un momento particolare e di profonda riflessione. L’ultima sconfitta patita in casa contro il Benevento ha aperto una crepa importante, all’interno della quale sono finiti tutti i dubbi e le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MondoBN : MERCATO, Una big europea su un obiettivo - danielelozzi : @mgn1979 @Rodo97ASROMA @Piero_Farenti Dipende quello che vuoi fare, io cerco di essere realista al riguardo, se il… - kerusvais : @er_pasca @rickymeggiato @davideterruzzi sei poco obiettivo. non è il primo, a tutte le partite decisive europee de… - ILOVEPACALCIO : Clamoroso ?? Addio a fine stagione? - CalleCallegari : Se rivoluzione alla Juve dev'essere, che sia subito e non quando ogni obiettivo sarà sfumato. #Juventus #marcellochirico -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus obiettivo

1 Ma ora che lasembra definitivamente fuori da ogni sogno scudetto, com'è messa dal punto di vista della ... I bookmakers per ora ritengono scontato questoper Pirlo: gli analisti di ...... l'Italia si appresta a tornare in campo con l'di iniziare nel migliore dei modi il ... Il Ct ha parole d'elogio per un altro giovane talento azzurro, quel Federico Chiesa che allasi ...Calciomercato Juventus: in casa bianconera si cerca di smaltire la delusione per il clamoroso ko interno contro il Benevento.Uno degli obiettivi del prossimo calciomercato della Roma è destinato a rimanere tale, visto che ha rinnovato l'accordo con il suo club.