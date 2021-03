Juventus, Marani: “Mandi via Allegri e poi prendi Sarri o Pirlo… ma che messaggio è?” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Se Mandi via Allegri ti serve un allenatore di primo piano, un Guardiola, Klopp, Pochettino. Hai preso Sarri in emergenza, poi a un certo punto hai presentato Pirlo all’Under 23 e una settimana dopo per la prima squadra. Ma che messaggio è? Io ho sempre pensato che la Juve potesse tornare in corsa per lo scudetto, ieri ha dato un assist all’Inter. E se dovesse sbagliare anche altre cose, a partire dal recupero col Napoli, che parliamo di una società indebitata. Che non ha più Marotta: lo scudetto lo segue da Torino a Milano. È un caso oppure no?”. Questo il duro commento della firma prestigiosa di Sky Sport, Matteo Marani, sulla crisi della Juventus che con il ko con il Benevento dice addio allo scudetto e rischia anche di non finire tra le prime quattro. Il noto giornalista vuole ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “Seviati serve un allenatore di primo piano, un Guardiola, Klopp, Pochettino. Hai presoin emergenza, poi a un certo punto hai presentato Pirlo all’Under 23 e una settimana dopo per la prima squadra. Ma cheè? Io ho sempre pensato che la Juve potesse tornare in corsa per lo scudetto, ieri ha dato un assist all’Inter. E se dovesse sbagliare anche altre cose, a partire dal recupero col Napoli, che parliamo di una società indebitata. Che non ha più Marotta: lo scudetto lo segue da Torino a Milano. È un caso oppure no?”. Questo il duro commento della firma prestigiosa di Sky Sport, Matteo, sulla crisi dellache con il ko con il Benevento dice addio allo scudetto e rischia anche di non finire tra le prime quattro. Il noto giornalista vuole ...

