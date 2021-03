Juventus, il giornalista svela: “Grandi ritorni. Ecco il futuro di Pirlo e Allegri” (Di lunedì 22 marzo 2021) Juventus – Giro di panchina in Serie A. L’esperto giornalista mercato Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter svela le prossime panchine della Serie A. Alcune sorprese inaspettate come la nuova, probabile, destinazione del tanto desiderato, dal popolo juventino, Massimiliano Allegri. Juventus, la rivelazione di Paganini su Pirlo e Allegri Ecco il tweet di Paolo Paganini: “Buongiorno. All’orizzonte si profilano Grandi ritorni in panchina, Sarri Napoli Allegri Roma. La Juventus a meno di altri tonfi clamorosi tipo Benevento vuole proseguire con Pirlo con parecchie cessioni e pochi innesti mirati”. Leggi anche: Juventus, che tensione: urla e insulti ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 marzo 2021)– Giro di panchina in Serie A. L’espertomercato Paolo Paganini sul proprio profilo Twitterle prossime panchine della Serie A. Alcune sorprese inaspettate come la nuova, probabile, destinazione del tanto desiderato, dal popolo juventino, Massimiliano, la rivelazione di Paganini suil tweet di Paolo Paganini: “Buongiorno. All’orizzonte si profilanoin panchina, Sarri NapoliRoma. Laa meno di altri tonfi clamorosi tipo Benevento vuole proseguire concon parecchie cessioni e pochi innesti mirati”. Leggi anche:, che tensione: urla e insulti ...

Advertising

juventina____ : @BovRaf @nickwolff__ Beh dai Guardalà non è uno stronzo. Lo sa anche lui che è così. Ma essendo un giornalista che… - egidio_gialdini : 'JUVENTUS vs BENEVENTO = 0 - 1. Mamma mia ... indifendibili'. La stagione della JUVENTUS secondo Gianni BALZARINI,… - faber65c : Penso che in tutta la sua vita Ronaldo non abbia mai giocato in una squadra più scarsa di questa'. Lo riporta su Tw… - infoitsport : Juventus, il giornalista ‘assolve’ Ronaldo | “Squadra più scarsa di sempre” - J_Fr4nc3sc0 : Secongo l’osservatorio digitale la #Juventus ha quasi 43mln di #tifosi. il doppio di #milan e #inter! la sottospeci… -