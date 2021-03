Juventus, Dybala: “Ho sofferto in questi mesi. Non molliamo, fino alla fine” (Di lunedì 22 marzo 2021) E' una stagione molto particolare e complicata quella che sta vivendo la Juventus, non è da meno quella di Dybala che ha rotto il silenzio tramite un post su Instagram. La voglia di tornare per l'argentino è tanta e non è da meno il rimpianto per non aver potuto aiutare i compagni in un' annata strana e lontana dagli standard abitali della Vecchia Signora: "Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi. La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve #finoallafine".Colonnese in tackle ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) E' una stagione molto particolare e complicata quella che sta vivendo la, non è da meno quella diche ha rotto il silenzio tramite un post su Instagram. La voglia di tornare per l'argentino è tanta e non è da meno il rimpianto per non aver potuto aiutare i compagni in un' annata strana e lontana dagli standard abitali della Vecchia Signora: "Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in. La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora dueper continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve #".Colonnese in tackle ...

