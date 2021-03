Juventus, Dybala: “Avrei voluto aiutare la squadra, ho sofferto tanto…aspetto solo una cosa” (Di lunedì 22 marzo 2021) Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi.Queste le parole di Paulo Dybala, attaccante della Juventus tornato a parlare dopo un lungo periodo di silenzio dovuto anche ai suoi molteplici problemi fisici. Questi ultimi hanno condizionato non poco la stagione dell'argentino, quasi mai in grado di fare la differenza come aveva abituato sin dalla sua prime apparizioni con la casacca bianconera. Di seguito le sue parole: "La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l'ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMu2mrZpIip/?utm ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Nulla mi avrebbe reso più felice che poterlain questi mesi.Queste le parole di Paulo, attaccante dellatornato a parlare dopo un lungo periodo di silenzio dovuto anche ai suoi molteplici problemi fisici. Questi ultimi hanno condizionato non poco la stagione dell'argentino, quasi mai in grado di fare la differenza come aveva abituato sin dalla sua prime apparizioni con la casacca bianconera. Di seguito le sue parole: "La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l'ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMu2mrZpIip/?utm ...

