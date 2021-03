Juventus, che tensione: urla e insulti negli spogliatoi, confronto Pirlo-Agnelli (Di lunedì 22 marzo 2021) Juventus – Il giorno dopo di Juventus Benevento emergono dettagli ancor più preoccupanti per i bianconeri. Pessima prestazione di ieri dei bianconeri, con una sconfitta che blocca definitivamente la lotta al titolo. L’Inter dista ormai 10 punti e di fatto rimane irraggiungibile a 11 giornate dal termine. Dopo la sconfitta di ieri però, segnali preoccupanti arrivano dallo spogliatoio della Juventus, che al momento sembra esser spaccato. Juventus, urla e insulti: tensione nello spogliatoio La tensione si taglia col coltello in casa Juventus. Episodio preoccupante, secondo quanto riportato da La Stampa, lo spogliatoio post Benevento è stato il teatro di urla e ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 marzo 2021)– Il giorno dopo diBenevento emergono dettagli ancor più preoccupanti per i bianconeri. Pessima prestazione di ieri dei bianconeri, con una sconfitta che blocca definitivamente la lotta al titolo. L’Inter dista ormai 10 punti e di fatto rimane irraggiungibile a 11 giornate dal termine. Dopo la sconfitta di ieri però, segnali preoccupanti arrivano dalloo della, che al momento sembra esser spaccato.nelloo Lasi taglia col coltello in casa. Episodio preoccupante, secondo quanto riportato da La Stampa, loo post Benevento è stato il teatro die ...

