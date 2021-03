Juventus-Benevento: lo strano modo di esultare dei Sanniti (Di lunedì 22 marzo 2021) Juventus-Benevento 0-1 : colpaccio del Benevento che a sopresa sconfigge la Juventus allo Stadium di Torino e festeggia in un modo davvero inusuale e simpatico. Quasi a dire “siamo senza parole” infatti i Sanniti sul loro profilo Twitter hanno pubblicato una sequela di lettere senza significato apparente se non quello di esprimere una gioia infinita: “abxjekshxbsjsoxowjabZzzjsospoaahzkzlnxnehsxiaoqlzlxndnsjzozkansbhzowlanzbxjeiaOqplalPabdbsms ” abxjekshxbsjsoxowjabZzzjsospoaahzkzlnxnehsxiaoqlzlxndnsjzozkansbhzowlanzbxjeiaOqplalPabdbsms #JuventusBenevento — Benevento Calcio (@bncalcio) March 21, 2021 Ma è durato poco: qualche minuto dopo le parole per fare i complimenti alla squadra sono arrivate: IMMENSI. #Insieme ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021)0-1 : colpaccio delche a sopresa sconfigge laallo Stadium di Torino e festeggia in undavvero inusuale e simpatico. Quasi a dire “siamo senza parole” infatti isul loro profilo Twitter hanno pubblicato una sequela di lettere senza significato apparente se non quello di esprimere una gioia infinita: “abxjekshxbsjsoxowjabZzzjsospoaahzkzlnxnehsxiaoqlzlxndnsjzozkansbhzowlanzbxjeiaOqplalPabdbsms ” abxjekshxbsjsoxowjabZzzjsospoaahzkzlnxnehsxiaoqlzlxndnsjzozkansbhzowlanzbxjeiaOqplalPabdbsms #Calcio (@bncalcio) March 21, 2021 Ma è durato poco: qualche minuto dopo le parole per fare i complimenti alla squadra sono arrivate: IMMENSI. #Insieme ...

Advertising

romeoagresti : Soffermarsi sul rigore non fischiato a #Chiesa contro il Benevento sarebbe davvero semplicistico. La verità è che,… - federicocasotti : Non è che la Juventus non vincerà lo scudetto 'per colpa' dei 5 punti persi contro il Benevento; ma i 5 punti persi… - juventusfc : SI PARTE! KICK-OFF! Forza bianconeri, uniti anche oggi! #FINOALLAFINE! Live ?? - kisaac69 : RT @WZahaa: 80' Juventus 0-1 Benevento #ParagonBet - LicantropoYUC : Benevento embosca a Juventus, Pirlo se tambalea -