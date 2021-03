Juventus Benevento, la Moviola: “Disastro Abisso-Banti. Rigore su Chiesa” (Di lunedì 22 marzo 2021) Juventus Benevento – La Juventus cade in casa contro il Benevento e abbandona il sogno rimonta sull’Inter. I bianconeri rimangono a -10 dall’Inter. Gli uomini di Pirlo hanno giocato una bruttissima partita contro i campani. A far parlare tanto, oltre alla pessima prestazione dei bianconeri, è il Rigore non concesso a Chiesa. Rigore evidente non visto dal VAR che non richiama l’arbitro e lascia correre. Juventus Benevento, la Moviola di Tuttosport Oggi tutti i principali quotidiani hanno analizzato il match. La Moviola di Tuttosport parla di Rigore evidente non dato. Al 35’ Abisso assegna un Rigore alla Juve per fallo di mano di Foulon: richiamato dal ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 marzo 2021)– Lacade in casa contro ile abbandona il sogno rimonta sull’Inter. I bianconeri rimangono a -10 dall’Inter. Gli uomini di Pirlo hanno giocato una bruttissima partita contro i campani. A far parlare tanto, oltre alla pessima prestazione dei bianconeri, è ilnon concesso aevidente non visto dal VAR che non richiama l’arbitro e lascia correre., ladi Tuttosport Oggi tutti i principali quotidiani hanno analizzato il match. Ladi Tuttosport parla dievidente non dato. Al 35’assegna unalla Juve per fallo di mano di Foulon: richiamato dal ...

Advertising

romeoagresti : Soffermarsi sul rigore non fischiato a #Chiesa contro il Benevento sarebbe davvero semplicistico. La verità è che,… - federicocasotti : Non è che la Juventus non vincerà lo scudetto 'per colpa' dei 5 punti persi contro il Benevento; ma i 5 punti persi… - juventusfc : Post #JuveBenevento Match Report: - sportli26181512 : Palladino: 'Juve? Mi lasciano perplesso atteggiamento e intensità...': Palladino: 'Juve? Mi lasciano perplesso atte… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Juve-#Benevento, le #pagelle: Arthur e Rabiot, la stecca è totale -