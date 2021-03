Juventus, ben 14 convocati dalle Nazionali: le ultimissime dalla Continassa (Di lunedì 22 marzo 2021) Juventus – Arriva la sosta dopo la brutta partita contro il Benevento. Il campionato infatti effettuerà una sosta per consentire il raduno delle rispettive Nazionali, impegnate nelle qualificazioni ai prossimi mondiali che si giocheranno in Qatar nel 2022. Una sosta che per molti giocatori però non sarà certo un momento per rilassarsi, visto che saranno in giro per il mondo. E Pirlo non potrà averli a disposizione alla ripresa degli allenamenti in un momento davvero molto delicato per la formazione bianconera. Juventus, le ultimissime dalla Continassa Come ricorda il sito internet ufficiale della Juventus, saranno ben 12 i calciatori bianconeri che risponderanno alla convocazione in nazionale. Due in più se si contano anche i baby Rafia e Dragusin.Leonardo Bonucci, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 marzo 2021)– Arriva la sosta dopo la brutta partita contro il Benevento. Il campionato infatti effettuerà una sosta per consentire il raduno delle rispettive, impegnate nelle qualificazioni ai prossimi mondiali che si giocheranno in Qatar nel 2022. Una sosta che per molti giocatori però non sarà certo un momento per rilassarsi, visto che saranno in giro per il mondo. E Pirlo non potrà averli a disposizione alla ripresa degli allenamenti in un momento davvero molto delicato per la formazione bianconera., leCome ricorda il sito internet ufficiale della, saranno ben 12 i calciatori bianconeri che risponderanno alla convocazione in nazionale. Due in più se si contano anche i baby Rafia e Dragusin.Leonardo Bonucci, ...

