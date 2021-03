Juve | urla e insulti nello spogliatoio dopo il ko con il Benevento Confronto Pirlo-Agnelli

(Di lunedì 22 marzo 2021) Lodellantus non ha preso bene la sconfitta contro ilieri allo Stadium. La Stampa parla ditra i calciatorila partita. “Lantus dovrà essere brava a gestire le pressioni e le tensioni, comprese quelle sfociate ieridello Stadium con, maè chiamato al cambio di passo. Anche nella gestione di una squadra che continua ad essere additata come l’unica responsabile dei guai attuali”. Ieri,il match, ci sarebbe stato untrae il presidente dellantus, Andrea. La posizione di ...

Advertising

forumJuventus : La Stampa - Urla e insulti nello spogliatoio Juve, confronto Agnelli-Pirlo: adesso è a rischio--->… - TuttoMercatoWeb : Juve ad alta tensione: dopo il KO urla e insulti nello spogliatoio dello Stadium - infoitsport : Juve, alta tensione: urla e insulti negli spogliatoi. Confronto Agnelli-Pirlo - sonostorie : Quindi, quando le cose vanno male, diventa #finoallemani. - MatteoPrencipe7 : RT @JPeppp: Urla e insulti nello spogliatoio della Juve. Agnelli furioso. (La Stampa) -

Ultime Notizie dalla rete : Juve urla

Non è stato un post - partita sereno quello di ieri per la Juventus dopo il ko con il Benevento e non poteva essere altrimenti. La sconfitta con i sanniti ha fatto tornare a galla malumori e veleni ......ieri davanti alla tv che trasmetteva lo Juventus Stadium di Torino riempito solo dalledi ...il centravanti giallorosso prende la mira e trafigge nell'angolo a destra l'estremo difensore della,...Juve, urla e insulti nello spogliatoio dopo il ko con il Benevento. Confronto tra Pirlo e Agnelli. Su La Stampa ...MERCATO JUVENTUS -Rivoluzione in casa Juventus. Dopo il brutto ko di ieri contro il Benevento la pazienza del presidente Andrea Agnelli si è esaurita, ora sono tutti in bilico partendo dall’attacco. R ...