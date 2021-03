Juve, Pirlo rischia la panchina: crolla la quota dell'esonero (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA - La sconfitta contro il Benevento potrebbe costare cara ad Andrea Pirlo . Con lo scudetto nelle mani dell'Inter e l'eliminazione dalla Champions League, il futuro del tecnico della Juventus è a ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA - La sconfitta contro il Benevento potrebbe costare cara ad Andrea. Con lo scudetto nelle mani'Inter e l'eliminazione dalla Champions League, il futuro del tecnicontus è a ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pirlo Juve, Pirlo rischia la panchina: crolla la quota dell'esonero La volontà di Agnelli è proseguire con Pirlo, ma molto dipenderà dalle prossime partite. Se dovessero arrivare altri risultati negativi, la posizione dell'ex centrocampista potrebbe complicarsi. Ma ...

Pirlo rischia addio Juve: non si può più sbagliare Pirlo rischia addio Juve - Così Andrea Pirlo rischia. Non è una sconfitta che può cambiare il destino di un allenatore della Juventus , ma il modo in cui è arrivata quella contro il Benevento apre ...

Juve, Pirlo: "Credo ancora nello scudetto. Arthur? Errore non da lui" Tuttosport Juve, speranza per Kean 2 La Juventus cerca un attaccante in vista della prossima stagione. E tra i preferiti di Andrea Pirlo c’è Moise Kean, già seguito la scorsa estate. In prestito secco dall’Everton al Paris Saint-Germai ...

Esonero Pirlo, valutazioni in casa Juventus: la situazione Infatti la dirigenza della Vecchia Signora aveva provato la svolta con Maurizio Sarri, ma l’esperimento non è andato a buon fine. POTREBBE INTERESSARTI >>> Esonero Mourinho, ore caldissime in casa Tot ...

