Juve | la Curva Sud sbotta | ' State umiliando la maglia'

Advertising

infoitsport : Juve, duro messaggio della Curva Sud: «State umiliando una maglia» – FOTO - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Flop Juve, tifosi e social contro Paratici, Nedved e... CR7. E la Curva Sud... - MarcoReNer_azz : La curva sud della Juve ha preso posizione contro giocatori e allenatore perché stanno disonorando la maglia. Lo av… - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #Juve, la Curva Sud contro la squadra: 'Basta! State umiliando la maglia' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve, la curva sud non ci sta: 'State umiliando una maglia' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Curva

È la durissima presa di posizione, arrivata attraverso il proprio account Instagram, della... Gli altri cosa hanno vinto? Post, storie e feste appena laperde. I giocatori passano, noi no... ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraAttraverso una serie di storie Instagram, il gruppo organizzato bianconero attacca la squadra di Pirlo, sconfitta in casa dal Benevento ...”State umiliando una maglia. Basta!”. E’ questa la dura reazione, tramite social, delal Curva Sud della Juventus che su Instagram ha scritto questo messaggio in bianco su uno sfondo nero dopo la sconf ...