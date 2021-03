Justin Bieber mette in musica Martin Luther King, ed è polemica (Di lunedì 22 marzo 2021) Stralci di discorsi, passaggi delle lettere più famose della storia. Finiscono in Justice, l’ultimo disco di Justin Bieber. Il cantante, che via Instagram si era detto pronto a promuovere attraverso la musica, sua sola arte, un’ideale di condivisione e pace, ha pubblicato un album colmo di citazioni altrui. Ma sono quelle di Martin Luther King, le sue lettere dal carcere, il discorso, oggi iconico, tenuto nel 1967, davanti alla Ebenezer Baptist Church di Atlanta a risvegliare polemica. «Ti dico, questa mattina, che se non hai mai trovato qualcosa di così caro e prezioso per cui saresti disposto a morire, allora non sei in grado di vivere», si è potuto (ri)sentire nell’MKL preludio, una clip di un minuto e mezzo con la quale Justin Bieber ha voluto introdurre le proprie, nuove canzoni. Canzoni estranee, però, alla lotta per i diritti civili. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 marzo 2021) Stralci di discorsi, passaggi delle lettere più famose della storia. Finiscono in Justice, l’ultimo disco di Justin Bieber. Il cantante, che via Instagram si era detto pronto a promuovere attraverso la musica, sua sola arte, un’ideale di condivisione e pace, ha pubblicato un album colmo di citazioni altrui. Ma sono quelle di Martin Luther King, le sue lettere dal carcere, il discorso, oggi iconico, tenuto nel 1967, davanti alla Ebenezer Baptist Church di Atlanta a risvegliare polemica. «Ti dico, questa mattina, che se non hai mai trovato qualcosa di così caro e prezioso per cui saresti disposto a morire, allora non sei in grado di vivere», si è potuto (ri)sentire nell’MKL preludio, una clip di un minuto e mezzo con la quale Justin Bieber ha voluto introdurre le proprie, nuove canzoni. Canzoni estranee, però, alla lotta per i diritti civili.

