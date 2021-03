Justin Bieber, le sue Vans sono una bomba, tanto quanto il suo nuovo album (Di lunedì 22 marzo 2021) Justin Bieber ci ha fatto un triplo regalo: il suo debutto al Tiny Desk Concert di NPR con un concerto dedicato a pochi intimi, trasmesso in diretta, una nuova canzone e lo stimolo ad avere una sneaker molto speciale tutta per noi. L’artista canadese ha aperto lo spettacolo con una versione acustica di Holy e subito dopo ha eseguito il suo nuovo pezzo, Peaches, che fa parte dell'album «Justice», uscito il 19 marzo. Il mini-concerto si è chiuso con Hold On e Anyone. La voce di Justin ci ha naturalmente stregato, ma non abbiamo potuto fare a meno di ammirare cosa portava ai piedi perché di solito ci piacciono le sue sneaker e, ancora una volta, non ci ha deluso. Per l’occasione, Justin Bieber ha indossato un paio di sneaker della collezione Vans x ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 marzo 2021)ci ha fatto un triplo regalo: il suo debutto al Tiny Desk Concert di NPR con un concerto dedicato a pochi intimi, trasmesso in diretta, una nuova canzone e lo stimolo ad avere una sneaker molto speciale tutta per noi. L’artista canadese ha aperto lo spettacolo con una versione acustica di Holy e subito dopo ha eseguito il suopezzo, Peaches, che fa parte dell'«Justice», uscito il 19 marzo. Il mini-concerto si è chiuso con Hold On e Anyone. La voce dici ha naturalmente stregato, ma non abbiamo potuto fare a meno di ammirare cosa portava ai piedi perché di solito ci piacciono le sue sneaker e, ancora una volta, non ci ha deluso. Per l’occasione,ha indossato un paio di sneaker della collezionex ...

