Justice League | Zack Snyder sui famosi baffi di Henry Cavill | Potevano rovinare 10 anni di lavoro

(Di martedì 23 marzo 2021)ha commentato idirimossi in digitale per, spiegando di essere felice che non siano le ultime scene della star in versione Superman. Uno degli elementi più discussi della versione diarrivata nelle sale nel 2017 è legato aidie oraha commentato la strana situazione che ha fatto divertire, e indignare, molti fan. La versione completata da Joss Whedon si apriva infatti con una scena in cui appariva Superman e che rendeva quasi impossibile non notare la modifica realizzata in modo approssimativo sul volto dell'attore....

SimoRiot : Li shippo dai tempi del cartone sulla Justice League del 2001. - Nerdmovieprod : Zack Snyder’s Justice League: Ecco la cover della meravigliosa Steelbook del Blu-ray 4k #JusticeLeague #ZackSnyder - palajmanuel : @contestabile_f Si anche a me è piaciuta la seconda versione di Justice League. - GP22313242 : RT @leefjacksonn: Mia mamma oggi si è commossa vedendo la Justice League di @ZackSnyder ?? #RestoreTheSnyderVerse - samuelepizz19 : #RestoreTheSnyderVerse finalmente si parla di Snyder e della Snyder Cut, spero in Justice League 2 e 3, ma anche ne… -

Nei fumetti DC Comics Zatanna è una maga illusionista, che può vantare anche una militanza nella. Creato dallo sceneggiatore Gardner Fox e dal disegnatore Murphy Anderson, il ...I fan della DC non potranno vedere la versione Ayer Cut di Suicide Squad : Warner non sembra aver intenzione di replicare la decisione presa con. Il regista si è sempre lamentato delle modifiche imposte dallo studio al suo montaggio e nel mese di ottobre aveva ribadito l'esistenza del materiale che rispettava l'atmosfera ideata ...Zack Snyder ha commentato i baffi di Henry Cavill rimossi in digitale per Justice League, spiegando di essere felice che non siano le ultime scene della star in versione Superman. Uno degli elementi p ...La CEO di WarnerMedia, Ann Sarnoff, conferma che non ci sono piani per la realizzazione del Director's Cut di Suicide Squad. David Ayer ha diretto il ...