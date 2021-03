Judo | Odette Giuffrida faro della spedizione italiana in Georgia La romana punta al successo nel Grand Slam di Tbilisi

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo quasi tre settimane di stop, il World Tour ditorna protagonista nel weekend con un nuovoin programma a, in. Si tratta del quarto evento stagionale del circuito maggiore valevole per la qualificazione olimpica a Tokyo 2021, con un massimo di 1000 pesantissimi punti messi in palio dall’evento per tutti i vincitori. Al momento, a meno di tre giorni dal sorteggio dei tabelloni, sono iscritti alla manifestazione 513 atleti provenienti da 83 Paesi. Tra questi figura anche l’Italia (in viaggio quest’oggi verso la capitalena), con una squadra formata da 7 uomini e 4 donne che andranno a caccia di riscontri positivi per i rispettivi obiettivi personali di questo primo scorcio di annata olimpica. Spicca nella entry list la presenza di ...