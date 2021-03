JR è il primo che tenta di rispondere alla domanda su come sara l’arte dopo il Covid (Di lunedì 22 marzo 2021) Una ferita, uno squarcio, una frattura, una faglia. È di JR l’opera più fotografata, instagrammata, postata e discussa in questi giorni. A musei ancora una volta chiusi, dopo i timidi tentativi di ripartenza subito bloccati, l’artista francese ha inventato questa gigantesca installazione sulla facciata esterna di Palazzo Strozzi a Firenze, la stessa che alcuni anni fa ospitò i discutibili gommoni di Ai Weiwei. Con la consueta tecnica da trompe-l’oeil illusionistico, JR ha invertito il significato di “dentro” e “fuori”, attribuendo alla potentissima immagine di bianco e nero il simbolo della cultura artistica che esplode, non si rassegna, riconquista quello spazio negatole ormai da oltre un anno. JR è molto amato soprattutto dal pubblico giovane, ma rispetto al suo competitor Banksy ha un volto e un’identità che non ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 marzo 2021) Una ferita, uno squarcio, una frattura, una faglia. È di JR l’opera più fotografata, instagrammata, postata e discussa in questi giorni. A musei ancora una volta chiusi,i timiditivi di ripartenza subito bloccati, l’artista francese ha inventato questa gigantesca instzione sulla facciata esterna di Palazzo Strozzi a Firenze, la stessa che alcuni anni fa ospitò i discutibili gommoni di Ai Weiwei. Con la consueta tecnica da trompe-l’oeil illusionistico, JR ha invertito il significato di “dentro” e “fuori”, attribuendopotentissima immagine di bianco e nero il simbolo della cultura artistica che esplode, non si rassegna, riconquista quello spazio negatole ormai da oltre un anno. JR è molto amato soprattutto dal pubblico giovane, ma rispetto al suo competitor Banksy ha un volto e un’identità che non ...

