Johnny Depp | senza tetto irrompe nella villa ma non ruba | cosa ha fatto

(Di lunedì 22 marzo 2021) Non c’è pace per, unsi è introdottosua residenza a Hollywood. È la seconda volta che accade in due mesi. Non c’è davvero pace per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

La villa dia Hollywood continua a essere meta di "pellegrinaggi" indesiderati. Dopo che a gennaio una donna senzatetto era stata arrestata per essersi introdotta abusivamente nella proprietà (si era ...Accanto a lui,- anche lui all'apice della sua popolarità, e nel pieno della sua esplorazione artistica per uscire dall'ombra dei personaggi burtoniani (e forse anche da quella del flirt ...Non c'è pace per Johnny Depp, un senzatetto si è introdotto nella sua residenza a Hollywood. È la seconda volta che accade in due mesi.Johnny Depp è malauguratamente ancora protagonista sui giornali di tutto il mondo, ma per fortuna non c'entrano cause giudiziarie o cancellazione di nuovi ruoli dai film. L'attore e rocker americano è ...