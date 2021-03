John Mayer: “Il mio nuovo album è pronto” (Di lunedì 22 marzo 2021) John Mayer non vede l’ora che i fan ascoltino il suo ultimo lavoro discografico. Il cantautore e chitarrista statunitense ha postato un video su TikTok nel quale parla della musica di prossima uscita. John Mayer: cosa ha detto su TikTok? John Mayer, chitarrista di grande fama e abilità, ha parlato del suo ottavo album su TikTok. Mayer ha dichiarato che il suo nuovo album, l’ottavo, è “registrato, mixato e masterizzato”. Una notizia, questa, che accende l’entusiasmo nei fan. Ci si chiede che taglio avrà questo nuovo lavoro, se seguirà la linea del precedente, The Search for Everything. L’album raggiunse il secondo posto della classifica Billboard 200. Con The Search for ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021)non vede l’ora che i fan ascoltino il suo ultimo lavoro discografico. Il cantautore e chitarrista statunitense ha postato un video su TikTok nel quale parla della musica di prossima uscita.: cosa ha detto su TikTok?, chitarrista di grande fama e abilità, ha parlato del suo ottavosu TikTok.ha dichiarato che il suo, l’ottavo, è “registrato, mixato e masterizzato”. Una notizia, questa, che accende l’entusiasmo nei fan. Ci si chiede che taglio avrà questolavoro, se seguirà la linea del precedente, The Search for Everything. L’raggiunse il secondo posto della classifica Billboard 200. Con The Search for ...

