Jabil, presidio dei lavoratori: “Il Governo riapra il tavolo e valuti opportunità Recovery Fund” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Un gruppo di lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise (Caserta), insieme ai rappresentanti sindacali, ha effettuato un presidio davanti alla prefettura di Caserta per alzare l’attenzione su una vertenza iniziata nel giugno 2019, proseguita con oltre 220 addetti fuorusciti e altri 120 ancora da collocare, ma non ancora divenuta centrale nello scenario politico e governativo, né nazionale né locale, neanche ora che ci sarebbero le risorse del Recovery Fund per l’innovazione tecnologica. O meglio, la vertenza è stata al centro della cronaca per qualche giorno nel solo mese di giugno dello scorso anno, quando la Jabil forzò la mano provando a licenziare quei lavoratori che non avevano accettato il passaggio in altre aziende, ma ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Un gruppo didello stabilimentodi Marcianise (Caserta), insieme ai rappresentanti sindacali, ha effettuato undavanti alla prefettura di Caserta per alzare l’attenzione su una vertenza iniziata nel giugno 2019, proseguita con oltre 220 addetti fuorusciti e altri 120 ancora da collocare, ma non ancora divenuta centrale nello scenario politico e governativo, né nazionale né locale, neanche ora che ci sarebbero le risorse delper l’innovazione tecnologica. O meglio, la vertenza è stata al centro della cronaca per qualche giorno nel solo mese di giugno dello scorso anno, quando laforzò la mano provando a licenziare queiche non avevano accettato il passaggio in altre aziende, ma ...

Advertising

anteprima24 : ** #Jabil, #Presidio dei #Lavoratori: 'Il #Governo riapra il tavolo e valuti opportunità Recovery Fund' **… - Yogaolic : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie #Jabil di #Marcianise, nuovo #Presidio in #Prefettura: in bilico il futuro di 480 famiglie - h… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Jabil di #Marcianise, nuovo #Presidio in #Prefettura: in bilico il futuro di 480 famiglie… -