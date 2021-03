Iva Zanicchi, la stoccata a Patty Pravo su TPI: “Si è trasformata e ha fatto male. Tutta colpa dei chirurghi” (Di lunedì 22 marzo 2021) Covid, politica, musica, tv e Sanremo: TPI intervista Iva Zanicchi La storia di Iva Zanicchi ha attraversato tutte le epoche e gli umori del nostro Paese. L’Italia che canta Zingara, La riva bianca la riva nera e vede il sogno di conquistare l’America partendo da un piccolo paesino emiliano. È l’Italia degli anni d’oro della tv commerciale che tutti i pomeriggi, per 13 anni, urla cento cento davanti a “Ok, il prezzo è giusto”. È l’Italia ammaliata dalle sirene Berlusconiane: l’onorevole Zanicchi passerà 6 anni al Parlamento Europeo arruolata tra le fila di Forza Italia. È l’Italia dei tristi bollettini del Covid: Iva è stata a lungo ricoverata in ospedale e suo fratello non ce l’ha fatta. “Lo dico sempre: per me dal 2019 si passa al 2021. Quell’anno che c’è in mezzo lo voglio solo dimenticare.” E, alla soglia degli 81 anni, decide di ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) Covid, politica, musica, tv e Sanremo: TPI intervista IvaLa storia di Ivaha attraversato tutte le epoche e gli umori del nostro Paese. L’Italia che canta Zingara, La riva bianca la riva nera e vede il sogno di conquistare l’America partendo da un piccolo paesino emiliano. È l’Italia degli anni d’oro della tv commerciale che tutti i pomeriggi, per 13 anni, urla cento cento davanti a “Ok, il prezzo è giusto”. È l’Italia ammaliata dalle sirene Berlusconiane: l’onorevolepasserà 6 anni al Parlamento Europeo arruolata tra le fila di Forza Italia. È l’Italia dei tristi bollettini del Covid: Iva è stata a lungo ricoverata in ospedale e suo fratello non ce l’ha fatta. “Lo dico sempre: per me dal 2019 si passa al 2021. Quell’anno che c’è in mezzo lo voglio solo dimenticare.” E, alla soglia degli 81 anni, decide di ...

