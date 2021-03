Ius Soli, Letta “Ci metterò sempre più impegno e carica” (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lo Ius Soli? Il tema di fondo è: quanti sono i ragazzi che incrociamo in giro con un diverso colore della pelle e che ti parlano con i dialetti italiani? Quindi perchè no? Penso che questo sia sempre stato uno dei punti forti del nostro impegno, lo sarà anche per me e ci metterò sempre più impegno e più carica”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso della presentazione del libro “Che fine hanno fatto i bambini? Cronache di un paese che non guarda al futuro”.Il segretario ha anche affrontato la questione dei diversi rientri nel partito che si sono registrati negli ultimi giorni: “Ci sono storie diverse, ci sono tutte persone che rispetto, con molti sono legato da una lunga amicizia. Non sono uno che su questi temi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lo Ius? Il tema di fondo è: quanti sono i ragazzi che incrociamo in giro con un diverso colore della pelle e che ti parlano con i dialetti italiani? Quindi perchè no? Penso che questo siastato uno dei punti forti del nostro, lo sarà anche per me e cipiùe più”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, nel corso della presentazione del libro “Che fine hanno fatto i bambini? Cronache di un paese che non guarda al futuro”.Il segretario ha anche affrontato la questione dei diversi rientri nel partito che si sono registrati negli ultimi giorni: “Ci sono storie diverse, ci sono tutte persone che rispetto, con molti sono legato da una lunga amicizia. Non sono uno che su questi temi ...

