Italia U21, Nicolato: "Girone complesso, la prima partita diventa fondamentale" (Di lunedì 22 marzo 2021) Il commissario tecnico dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, a due giorni dalla prima partita dell'Europeo di categoria contro la Repubblica Ceca, ha analizzato il Girone degli azzurri: "Un Girone complesso. Considerato che la Spagna si qualificherà quasi di sicuro, diventa fondamentale la prima partita. Siamo una squadra giovane, dato che i migliori under sono giustamente nella nazionale maggiore, ma contiamo di poterci confrontare nel modo giusto con i nostri avversari. Ora non servono invenzioni, ma mettere i giocatori al posto giusto, quello che conoscono e dove possono esprimersi al meglio. Partiamo quindi da quello che sappiamo fare, perché non c'è davvero tempo per insegnare qualcosa di ...

