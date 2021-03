Italia tra rosso e arancione: tutte le regole regione per regione (Di lunedì 22 marzo 2021) Da oggi lunedì 22 marzo l'Italia ha una nuova mappa di colori: la Sardegna lascia l'area bianca e passa in zona arancione, mentre il Molise approda in zona arancione dalla zona rossa con regole, ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021) Da oggi lunedì 22 marzo l'ha una nuova mappa di colori: la Sardegna lascia l'area bianca e passa in zona, mentre il Molise approda in zonadalla zona rossa con, ...

Advertising

UffiziGalleries : Il giardino delle #camelie di #PalazzoPitti ospita una collezione ottocentesca. La camelia arrivò infatti in Italia… - raffaellapaita : Ha detto bene @TeresaBellanova all’Assemblea di @ItaliaViva: accelerare e sbloccare i cantieri. Tra le opere priori… - MiC_Italia : XXV #ConvegnoNazionaleFAI, @dariofrance: «Nel Recovery Plan ancora in fase di scrittura ho chiesto risorse nuove e… - g_ditanna : RT @stebaraz: The entire circus 'Nasce l'alleanza tra Lega, Fi e Iv per il ponte di Messina La Lega, Italia Viva e Forza Italia hanno decis… - IlGualty : RT @ap_elle: Negli ultimi 2 giorni, tra sabato e domenica, in Italia sono state somministrate 287.812 dosi di vaccino. Di queste, 52.496 s… -