Italia-Spagna, Europei Under21: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 22 marzo 2021) I gironi di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 hanno messo 14 posti in palio oltre a quelli riservati ad Ungheria e Slovenia, ammesse in quanto Paesi organizzatori. Le nove vincitrici dei gironi e le cinque migliori seconde si sono qualificate. La fase a gironi si svolgerà dal 24 al 31 marzo, con le vincitrici dei quattro raggruppamenti e le seconde che avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta prevista dal 31 maggio al 6 giugno. Il sorteggio si è tenuto a Nyon il 10 dicembre scorso ed ha visto l’Italia essere inserita nel gruppo con Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia. L’Italia nella seconda fatica degli Europei di categoria affronterà la Spagna. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai2, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) I gironi di qualificazione ai CampionatiUEFA Under 21 hanno messo 14 posti in palio oltre a quelli riservati ad Ungheria e Slovenia, ammesse in quanto Paesi organizzatori. Le nove vincitrici dei gironi e le cinque migliori seconde si sono qualificate. La fase a gironi si svolgerà dal 24 al 31 marzo, con le vincitrici dei quattro raggruppamenti e le seconde che avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta prevista dal 31 maggio al 6 giugno. Il sorteggio si è tenuto a Nyon il 10 dicembre scorso ed ha visto l’essere inserita nel gruppo con Repubblica Ceca,e Slovenia. L’nella seconda fatica deglidi categoria affronterà la. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai2, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, ...

Advertising

marcocappato : La #Spagna legalizza l'#eutanasia. Olè. In Italia siamo sotto processo. @EutanaSiaLegale #LiberiFinoAllaFine - fattoquotidiano : Astrazeneca: in Francia, Spagna e Germania ministri e capi di Stato hanno spiegato lo stop ai cittadini. In Italia… - matteosalvinimi : #Salvini: #IusSoli? Legge inutile, non solo sbagliata. Ultimi dati disponibili per il 2019 dicono che il Paese UE c… - Phoenix_1889 : RT @Satiraptus: In Spagna l'#eutanasia è legale. In Italia invece rischi più anni di carcere se aiuti un moribondo a morire che se commetti… - zazoomblog : Calcio Europei Under21: calendario partite Italia. Programma orari e tv dei match con Rep. Ceca Spagna e Slovenia -… -