La Nazionale Italiana di calcio è pronta ad iniziare il proprio cammino nella fase a gironi degli Europei under 21, dove affronterà Repubblica Ceca e Spagna, prima di chiudere contro i padroni di casa della Slovenia. Tre sfide da non fallire per gli azzurrini, al fine di centrare l'accesso alla fase ad eliminazione diretta del prossimo giugno. Proprio quest'ultima sfida si svolgerà martedì 30 marzo, a partire dalle ore 21, presso lo Stadion Ljudski vrt di Maribor, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai che detiene i diritti sulla manifestazione, con un palinsesto ancora in fase di definizione. IL programma DELLA PARTITA Europei calcio 2021 Martedì 30 marzo 2021 Ore 21 Slovenia-Italia Diretta tv: RAI Diretta streaming: Rai Play

Ultime Notizie dalla rete : Italia Slovenia ALL'AUSTRIA IL PRIMATO DEL GIRONE, BILANCIO POSITIVO PER L'ITALIA ...ll'Italia la certezza dei play - off. E allora testa ad aprile, preludio di una primavera di fuoco e in cui, a inizio giugno, s'inseriranno anche le pre - qualificazioni agli EHF EURO 2022 di Slovenia,...

Nicolato: "Pronti per l'Europeo" ... Spagna e Slovenia: "Sappiamo che e' un girone molto complesso e che la prima partita ha un peso ... Mi auguro che le cose migliorino per tutta l'Italia, abbiamo bisogno di andare verso un periodo di ...

Italia-Slovenia, 40 anni fa il primo 'Confine aperto': il messaggio dei sindaci Klun e Svetelsek Il Piccolo Italia-Slovenia, Europei Under21: programma, orario, tv, streaming La Nazionale italiana di calcio è pronta ad iniziare il proprio cammino nella fase a gironi degli Europei under 21, dove affronterà Repubblica Ceca e Spagna, prima di chiudere contro i padroni di casa ...

Calcio, Europei Under21: calendario partite Italia. Programma, orari e tv dei match con Rep. Ceca, Spagna e Slovenia Prenderanno il via mercoledì 24 marzo gli Europei Under 21 che si terranno in Ungheria e in Slovenia, con la prima fase che si concluderà martedì 30 marzo. L'Italia esordirà nella sfida contro la Repu ...

