Italia-Repubblica Ceca, Europei Under21: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 22 marzo 2021) Prende ufficialmente il via la 23ª edizione dei Campionati Europei Under21 che si svolgerà in Ungheria e in Slovenia. Nello specifico sta per scattare la prima fase, che si disputerà dal 24 al 31 marzo 2021 (stiamo parlando della fase a gironi) mentre la seconda si svolgerà dal 31 maggio al 6 giugno 2021, con le sfide ad eliminazione diretta. L’Italia del CT Nicolato è inserita nel Gruppo B con Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca. L’esordio sarà proprio contro i cechi mercoledì 24 marzo alle ore 18.00 allo stadio Z’dežele di Celje in Slovenia. Si tratta del primo appuntamento per i nostri portacolori, che dovranno provare a gettare subito le basi della qualificazione alla fase successiva che, va ricordato, nell’ultima edizione (tra le alte cose giocata in casa) è stata fallita. IN TV – ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Prende ufficialmente il via la 23ª edizione dei Campionatiche si svolgerà in Ungheria e in Slovenia. Nello specifico sta per scattare la prima fase, che si disputerà dal 24 al 31 marzo 2021 (stiamo parlando della fase a gironi) mentre la seconda si svolgerà dal 31 maggio al 6 giugno 2021, con le sfide ad eliminazione diretta. L’del CT Nicolato è inserita nel Gruppo B con Spagna, Slovenia e. L’esordio sarà proprio contro i cechi mercoledì 24 marzo alle ore 18.00 allo stadio Z’dežele di Celje in Slovenia. Si tratta del primo appuntamento per i nostri portacolori, che dovranno provare a gettare subito le basi della qualificazione alla fase successiva che, va ricordato, nell’ultima edizione (tra le alte cose giocata in casa) è stata fallita. IN TV – ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 marzo: 23.832 nuovi casi e 401 morti - repubblica : ?? Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 20.159 nuovi casi e 300 morti - antoguerrera : Campagna vaccinale centralizzata e record di dosi: così il Regno Unito ha abbattuto ricoveri e decessi per #Covid.… - deepsillo : RT @AlbertoLetizia2: La Repubblica italiana può e deve dare un contributo concreto alla lotta contro la discriminazione razziale introducen… - Franco231966 : @repubblica Se Berlusconi lo chiamasse per guidare Forza Italia.....Conte direbbe di si?? -