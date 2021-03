Italia, lutto al braccio e minuto di silenzio contro l’Irlanda del Nord in ricordo degli azzurri scomparsi (Di lunedì 22 marzo 2021) La Nazionale di calcio Italiana, ha deciso che nella sfida di giovedì contro l’Irlanda del Nord, scenderà in campo con il lutto al braccio e osservando un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio, in ricordo degli azzurri che sono scomparsi nell’ultimo anno: da Pierino Prati a Mario Corso, da Paolo Rossi a Pietro Anastasi e Mauro Bellugi. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) La Nazionale di calciona, ha deciso che nella sfida di giovedìdel, scenderà in campo con ilale osservando undiprima del fischio d’inizio, inche sononell’ultimo anno: da Pierino Prati a Mario Corso, da Paolo Rossi a Pietro Anastasi e Mauro Bellugi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

