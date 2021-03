Italia-Irlanda del Nord in tv | data | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2022

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il percorso dell’di Roberto Mancini verso iin Qatar delpartirà dalla sfida con l’del, confronto alla portata degli azzurri. L’organicono tenterà di aprire le marcature nel più breve tempo possibile, per poi chiudere i conti e amministrare il vantaggio, contro i non particolarmente temibili irlandesi. La sfida andrà in scena giovedì 25 marzo, dalle ore 20.45. Latelevisiva sarà disponibile su Rai (1 del digitale terrestre, 101 e 5001 di Sky), con livefruibile tramite la piattaforma Rai Play. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ai propri lettori, rigorosamente post-partita. LE PROBABILI FORMAZIONI SportFace.

