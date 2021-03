Italia, Cristante torna a Roma: il motivo (Di lunedì 22 marzo 2021) “Ci manca Jorginho, probabilmente Cristante tornerà a casa, vediamo che cosa accadrà con i giocatori dell’Inter. Per il centrocampo abbiamo qualche problema”, così Roberto mancini, ct della nazionale Italiana, ha annunciato il ritorno a Roma del centrocampista giallorosso. L’allenatore ha parlato in conferenza in vista degli impegni della nazionale Italiana. Cristante ha un fastidio al pube, per questo, per evitare che si trasformi in pubalgia, lo stanno gestendo. Ecco spiegato il motivo del suo ritorno a casa, annunciato da Mancini. Il ct in conferenza stampa ha poi commentato l’arrivo di De Rossi nello staff tecnico della nazional eazzurra: “Ne avevamo parlato un po’ di tempo fa, quando aveva smesso di giocare a Roma e deciso di andare al Boca. Poi ci siamo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 marzo 2021) “Ci manca Jorginho, probabilmentetornerà a casa, vediamo che cosa accadrà con i giocatori dell’Inter. Per il centrocampo abbiamo qualche problema”, così Roberto mancini, ct della nazionalena, ha annunciato il ritorno adel centrocampista giallorosso. L’allenatore ha parlato in conferenza in vista degli impegni della nazionalena.ha un fastidio al pube, per questo, per evitare che si trasformi in pubalgia, lo stanno gestendo. Ecco spiegato ildel suo ritorno a casa, annunciato da Mancini. Il ct in conferenza stampa ha poi commentato l’arrivo di De Rossi nello staff tecnico della nazional eazzurra: “Ne avevamo parlato un po’ di tempo fa, quando aveva smesso di giocare ae deciso di andare al Boca. Poi ci siamo ...

