Italia | Cristante lascia il ritiro | pubalgia per il calciatore della Roma

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Bryanabbandonerà ilnazionalena per una: le condizioni del centrocampistaBrutte notizie per la nazionalena a pochi giorni dagli impegni di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Bryanlascerà ildi Coverciano per infortunio. Il centrocampistasoffre die rientrerà nella Capitale già nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com