Israele di nuovo al voto | il favorito è Netanyahu

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 22 marzo 2021) Premessa Va detto preliminarmente che tutti i sondaggi pubblicati sulla stampa israeliana in questi giorni hanno un margine di errore di circa il 4%, e già nelle precedenti elezioni i risultati hanno evidenziato scostamenti ancora maggiori. Inoltre, in questa tornata elettorale la percentuale degli indecisi è estremamente alto, intorno al 30%, e questo aumenta l’incertezza. Il rafforzamento diI sondaggi finali pubblicati venerdì scorso, in vista delle prossime elezioni, vedono aumentare le possibilità di vittoria di, con il Likud in crescita a 30 seggi (su un totale di 120 seggi della Knesset, il parlamento israeliano), rispetto ai 27 - 28 delle settimane precedenti. Il processo in corso contro di lui per corruzione ed abuso di potere non sembra aver scalfito il suo elettorato. Bibi ha centrato la sua campagna sui risultati della ...