Isola, lo spoiler della conduttrice e dell'influencer (Di martedì 23 marzo 2021) Ilary Blasi e Tommaso Zorzi si sono resi protagonisti di due spoiler che non sono passati inosservati. L’Isola dei famosi, gaffe clamorosa: Blasi e Zorzi come Mara Venier su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) Ilary Blasi e Tommaso Zorzi si sono resi protagonisti di dueche non sono passati inosservati. L’dei famosi, gaffe clamorosa: Blasi e Zorzi come Mara Venier su Notizie.it.

Advertising

redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - oliverr52174632 : RT @trashastrale: La reazione di tutti noi agli spoiler di stasera ?? #isola #tommasozorzi - rosaria__franco : RT @Laura_Ganna: Come dimenticare... Momento epico!!! @Valerio_Scanu #spoiler #maravenier #isola - LupoLupo14 : RT @Laura_Ganna: Come dimenticare... Momento epico!!! @Valerio_Scanu #spoiler #maravenier #isola - sonnoblu : RT @Laura_Ganna: Come dimenticare... Momento epico!!! @Valerio_Scanu #spoiler #maravenier #isola -