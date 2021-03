Isola dei Famosi: Brando e Isoardi si contendono il ruolo di leader? (Di martedì 23 marzo 2021) Brando Giorgi e Elisa Isoardi si sono battibeccati durante il weekend. Se ne è discusso anche in puntata Da subito Elisa Isoardi si è mostrata capace sull’Isola di guidare il gruppo. Una vera leader è stata definita più volte durante le prime due puntate del programma. Il suo ruolo però è stato messo in discussione con l’arrivo sull’Isola, giovedì scorso, di Brando Giorgi che – ha detto Elisa – è entrato nel gruppo “a gamba tesa”. Tra i due pare non ci sia un bel rapporto, come è emerso dai battibecchi che ci sono stati durante il weekend. Una fra tutti la discussione sul riso. A Cayo Cochinos, Brando Giorgi si è infatti lamentato per come è avvenuta la suddivisione del riso: “Non mi sembra giusto che ognuno viene qui e mangia quello ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021)Giorgi e Elisasi sono battibeccati durante il weekend. Se ne è discusso anche in puntata Da subito Elisasi è mostrata capace sull’di guidare il gruppo. Una veraè stata definita più volte durante le prime due puntate del programma. Il suoperò è stato messo in discussione con l’arrivo sull’, giovedì scorso, diGiorgi che – ha detto Elisa – è entrato nel gruppo “a gamba tesa”. Tra i due pare non ci sia un bel rapporto, come è emerso dai battibecchi che ci sono stati durante il weekend. Una fra tutti la discussione sul riso. A Cayo Cochinos,Giorgi si è infatti lamentato per come è avvenuta la suddivisione del riso: “Non mi sembra giusto che ognuno viene qui e mangia quello ...

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - IsolaDeiFamosi : Sarà una puntata davvero ricca di sorprese! L'Isola dei Famosi vi aspetta questa sera su #Canale5 e in diretta su… - camillatish : RT @davidemaggio: Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per essersi mac… - is4ur41 : RT @trash_italiano: Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: http… -