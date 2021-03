Isola dei Famosi anticipazioni della puntata di questa sera: cosa accadrà nella terza puntata dell’Isola (Di lunedì 22 marzo 2021) Sarà anche questa sera una puntata ricca di colpi di scena in quel dell’Isola dei Famosi. Tutto pronto per il terzo appuntamento di questa sera, capitanato dalla squadra di Ilary Blasi che al suo fianco ha Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi in veste di opinionisti. Ma c’è di più: tampone negativo infatti per l’amata Elettra Lamborghini che finalmente potrà prendere parte allo show a cui aveva dovuto rinunciare per colpa del Covid. Isola dei Famosi anticipazioni della terza puntata Anche questa sera sarà una serata bollente in quel dell’Isola dei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Sarà ancheunaricca di colpi di scena in quel dell’dei. Tutto pronto per il terzo appuntamento di, capitanato dalla squadra di Ilary Blasi che al suo fianco ha Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi in veste di opinionisti. Ma c’è di più: tampone negativo infatti per l’amata Elettra Lamborghini che finalmente potrà prendere parte allo show a cui aveva dovuto rinunciare per colpa del Covid.deiAnchesarà unata bollente in quel dell’dei ...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - ledep : RT @IperboreaLibri: «Così è l'#Islanda: un tentativo di convivenza forzata. Gli uomini non hanno intenzione di andarsene; i vulcani non si… - bitter5blank : Risiamo al 'menomale stasera l'isola dei famosi' -